السعودية تسجل أرقاما قياسية لإنتاج النفط والغاز في 2015

كشفت السعودية أن متوسط إنتاجها العام الماضي 2015 من النفط والغاز بلغ أرقاماً قياسية، إذ وصل ما أنتجته من النفط إلى 10.2 برميل يومياً، كما وصلت كميات الغاز الخام التي تمت معالجتها إلى 11.6 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً، مشيرة إلى أنها ستواصل التزامها بالاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "أرامكو السعودية" المهندس خالد الفالح، في تقرير الشركة السنوي الصادر عن العام الماضي 2015: إن السياسة العامة للطاقة والصناعة في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تواصل التزامها الاستثمار في الطاقة، مبيناً أن "أرامكو السعودية" أوفت بالتزامها في عام 2015، إذ حققت مستويات قياسية في إنتاج النفط ومعالجة الغاز وغيرها من الإنجازات، بحسب صحيفة "الحياة".

ورصد التقرير متوسط إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام، عام 2015، إذ بلغ 10.2 مليون برميل في اليوم، وهو رقم قياسي جديد للشركة، كما بلغت كميات الغاز الخام التي تمت معالجتها 11.6 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وهو أيضاً رقم قياسي جديد للشركة.

وشهدت صادرات الشركة إلى الأسواق الرئيسة زيادة ملموسة خلال الفترة من 2014 إلى نهاية 2015، فعلى سبيل المثال، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.5 في المئة، كما زادت الصادرات إلى اليابان بنسبة 2.8%، وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 3.5%، وإلى الهند بنسبة 18%، وعلى رغم منافسة النفط الصخري في الأسواق الأميركية فإن صادرات الشركة إلى السوق الأميركية حافظت على المستوى نفسه، بكمية قدرها مليون برميل يومياً.