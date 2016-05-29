قروض بأكثر من 6 مليارات دولار لشركة البترول الكويتية

خصصت الكويت 34 مليار دينار، أي ما يعادل 115 مليار دولار للإنفاق على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لما ذكرته العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي.

وأضافت الزعابي أنه سيتم تخصيص 30 مليار دينار لمشاريع داخل الكويت، مشيرة إلى أن ثلثي المبلغ الإجمالي سيتم إنفاقه على مشاريع الاستكشاف والإنتاج.

وبالإضافة إلى الاستثمارات في الاستخراج، تنفذ الكويت حاليا مشاريع ضخمة في مجال التكرير تقدر كلفتها بأكثر من 30 مليار دولار، منها مصفاة بسعة 615 ألف برميل يوميا.

وتسعى الكويت الى رفع قدرتها الانتاجية من النفط المقدرة حاليا باكثر بقليل من 3 ملايين برميل يوميا، الى حدود 4 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020.

من ناحية أخرى، تجري شركة البترول الوطنية الكويتية مفاوضات نهائية للحصول على قروض بقيمة 6.4 مليار دولار لتمويل مشروع الوقود البيئي من مؤسسات خارجية.

ويشمل التفاوض مؤسسات الائتمان في كوريا واليابان وأوروبا، على أن يتم الانتهاء من أخذ القروض الخارجية بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.