برنت يرتفع قرب 50 دولاراً مع بدء موسم الطلب الأميركي

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم الاثنين مع بدء ذروة طلب موسم الرحلات الصيفية رسميا في الولايات المتحدة وذلك في الوقت الذي هبط فيه انتاجها من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2014.



وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49.44 دولار للبرميل عند الساعة 0108 بتوقيت جرينتش مرتفعا 11 سنتا عن سعر أخر إغلاق له.



وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 49.36 دولار للبرميل مرتفعا أربعة سنتات.



وقالت مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية المعروفة اختصارا باسم (ايه.ان.زد) اليوم الاثنين إن "أسعار النفط ظلت على مقربة من الوصول إلى 50 دولارا للبرميل رغم الأنباء التي قالت إن بعض شركات انتاج الرمال النفطية الكندية تعتزم استئناف العمليات."



وتعتزم شركة سنكور انرجي لانتاج النفط زيادة الانتاج في حقولها للرمال النفطية في البرتا هذا الأسبوع بعد اضطرارها لاغلاقها في وقت سابق من مايو بسبب حرائق الغابات الضخمة.



وعلى الرغم من الارتفاع المتوقع في الانتاج الكندي قالت مجموعة (ايه.ان.زد) المصرفية إن دعم سعر خام غرب تكساس الوسيط"مازال مستمرا" بعد الهبوط الكبير في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي بواقع 4.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل بسبب الطلب القوي.



وقال تجار إن البداية الرسمية لذروة طلب موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب الموسمي.



وجاء ذلك في الوقت الذي هبط فيه انتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 8.77 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2014 وبتراجع 8.77 في المئة منذ وصوله إلى ذروته في يونيو 2015.



وفي أسواق النفط العالمية حصلت أسعار برنت على دعم من سلسلة من تعطل الإمدادات في نيجيريا حيث شن متشددون موجة هجمات على خطوط أنابيب النفط مما أدى إلى هبوط انتاج البلاد إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرين عاما.



وستتركز الأنظار أيضا على اجتماع تعقده أوبك في فيينا هذا الأسبوع على الرغم من أن معظم المحللين لا يتوقعون اتخاذ أي قرارات تؤدي إلى تغييرات في الانتاج.



