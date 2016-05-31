ارتفاع الخام الأميركي وتراجع "برنت" بفعل زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي اليوم الثلاثاء، بدعم من بداية فصل الصيف في الولايات المتحدة في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الوقود العالمية بفعل زيادة الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم تصديره في الغالب لزبائن في آسيا.

وبلغ سعر تداول خام غرب تكساس الوسيط 49.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش بزيادة قدرها 25 سنتا عن سعر آخر تسوية، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 49.58 دولار للبرميل.

ومن المنتظر أن يزيد الطلب في أميركا الشمالية حيث يؤذن بدء موسم الرحلات الصيفية بزيادة كبيرة في الطلب. غير أن أسواق النفط العالمية تأثرت من زيادة صادرات الخام من منطقة الشرق الأوسط.

وقالت مصادر مطلعة إن العراق سيصدر 5 ملايين برميل إضافية من النفط الخام لزبائنه في يونيو، لينضم بذلك إلى منتجين آخرين في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز حصته السوقية قبل أيام من اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع.

كما تخطط المملكة العربية السعودية والكويت وإيران والإمارات العربية المتحدة لزيادة إنتاج الخام في الربع الثالث، في ظل منافسة مستمرة على الحصة السوقية في أكبر منطقة مستهلكة في العالم وهي آسيا.