تحالف "نوبل إنيرجي" يبيع غاز لإسرائيل بـ3 مليارات دولار

المصدر: القدس - أ ف ب

أعلن اتحاد الشركات الذي تقوده شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية والمسؤول عن تطوير حقول الغاز البحرية الإسرائيلية عن أول صفقة لبيع الغاز منذ الموافقة على الاتفاق الجديد في شأن حقل "ليفياثان" للغاز البحري.

وأعلن اتحاد الشركات أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار تنص على تزويد محطة طاقة جنوب إسرائيل بـ13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدى 18 سنة، وهذه ثاني صفقة بيع يؤكدها اتحاد الشركات، ولكنها الأولى منذ صادقت الحكومة على مشروع تطوير حقل ليفياثان في 22 مايو بعد معركة قضائية لتأجيله.

وعارضت المحكمة العليا تطوير المشروع بكامله واعتبرته غير دستوري. وقال ناقدون إن اتفاق التطوير يمنح الكثير من السلطة لشركات الطاقة، وبعد ذلك جرت مراجعة الاتفاق، ووافقت عليه الحكومة.

ويعتبر حقل ليفياثان أكبر حقل بحري للغاز في إسرائيل، حيث يحتوي على ما يكفي من الغاز لتحويل البلد الفقير بالموارد إلى مصدر كبير للغاز.