مراسل العربية: استبعاد تثبيت الإنتاج في اجتماع "أوبك"

رجح مراسل العربية في فيننا، ناصر الطيبي، الفرضية باستبعاد تثبيت إنتاج النفط خلال إجتماع "أوبك" غداً واستمرار السياسة النفطية كما هي بدون سقف إنتاج. وأضاف الطبيي "انتهجت أوبك هذة السياسة على الأرض منذ ديسمبر 2014، عندما اتخذت أوبك بقيادة السعودية قرارها الاستراتيجي بالتوجة للمحافظة على الحصص السوقية والضخ بأقصى مستويات عوضاً عن خفض الانتاج لإدارة الأسعار. من ناحية أخرى، يعود أخر تغيير الانتاج لعام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية عندما تم خفض الانتاج بحوالي 4 ملايين برميل يومياً إلى 30 مليون برميل يومياً".

ويشار إلى أن الارتداد الذي شهدتة الأسواق النفطية من القاع لأكثر من 80%، يعد الأكبر من نوعة لسلسة الارتفاعات المتواصلة التي تشهدها أسعار النفط في حوالي 5 سنوات، الأمر الذي أعطى بارقة أمل وتفاؤل وراحة لدى أعضاء أوبك للذين طالبوا سابقاً بخفض الإنتاج ومن ثم تحولت مطالبهم لتجميد الإنتاج.

وأضاف "أن الاجتماع من المقرر أن يتطرق أيضاً لأمور اشكالية منها إلى انتخاب الأمين العام الجديد لأوبك، والذي من المقرر أن يخلف عبدالله البدري، الذي انتهت ولايتة الأصلية في عام 2012، وتم التمديد له بشكل دوري لمدة سنة، وهو قد يشكل نوعاً من الخلاف اختيار الأمين العام الجديد".