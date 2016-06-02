أوبك: لا اتفاق على سقف للإنتاج وأسعار النفط تخسر 2%

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن صرح مندوب في أوبك بأن المنظمة اتفقت على تغيير سياستها ولم تحدد سقفا لإنتاج النفط.

كما ساهم ارتفاع مؤشر الدولار أثناء كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، التي أعلن فيها قرار البنك بشأن أسعار الفائدة في تراجع أسعار النفط.

وبحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49 دولارا للبرميل بانخفاض 71 سنتا. وهبط خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 83 سنتا إلى48.17 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من زيادة الإنتاج في أعضاء أوبك في الشرق الأوسط ظل الإنتاج الكلي للمنظمة مستقرا بدرجة كبيرة في العام الحالي ويقف حاليا عند 32.5 مليون برميل يوميا بسبب اضطراب الإنتاج في دول منها نيجيريا وليبيا وفنزويلا.

وبسبب اضطراب الإنتاج في مناطق أخرى لا ترى الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط سببا كافيا لتحديد مستوى الإنتاج، حيث تحسنت الأوضاع الكلية في السوق بشكل واضح بالنسبة لهم في العام الحالي.

وأبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يذكر كما كان متوقعا اليوم الخميس لتبقى الأسعار عند مستويات قياسية متدنية في الوقت الذي يطبع فيه البنك نقودا لدفع الاقتصاد وزيادة معدل التضخم.