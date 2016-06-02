النفط يستقر قرب 50 دولاراً ترقبا لاجتماع أوبك

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد إشارات مختلطة في السوق قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الذي قال محللون إنه من غير المتوقع أن ينتج عنه تحديد سقف لإنتاج الخام.

وبحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49.75 دولار للبرميل بزيادة ثلاثة سنتات عن آخر تسوية.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة ستة سنتات إلى 48.95 دولار للبرميل.

وقد يشهد اجتماع أوبك اليوم الخميس في العاصمة النمساوية فيينا مواجهة أخرى بين السعودية وإيران، حيث تحاول الرياض إحياء عمل منسق أو الاتفاق على سقف رسمي لإنتاج النفط لكن طهران ترفض التعاون.

وعلى الرغم من زيادة الإنتاج في أعضاء أوبك في الشرق الأوسط ظل الإنتاج الكلي للمنظمة مستقرا بدرجة كبيرة في العام الحالي، ويقف حاليا عند 32.5 مليون برميل يوميا، بسبب اضطراب الإنتاج في دول منها نيجيريا وليبيا وفنزويلا.

وبسبب اضطراب الإنتاج في مناطق أخرى لا ترى الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط سبباً كافياً لتحديد مستوى الإنتاج حيث تحسنت الأوضاع الكلية في السوق بشكل واضح بالنسبة لهم في العام الحالي.