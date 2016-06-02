مخزونات الخام الأميركية تقفز 2.4 مليون برميل

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وزادت مخزونات الخام 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 539.2 مليون بينما كان المحللون يتوقعون تراجعها 2.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع مليون برميل.



وتراجعت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز انخفاضها بمقدار 157 ألف برميل.



وأظهرت بيانات المعهد تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 891 ألف برميل.



وارتفعت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بواقع 731 ألف برميل يوميا إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.

