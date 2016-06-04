صادرات الخام الأميركي تسجل أعلى مستوى منذ 96 سنة

أظهرت بيانات بشأن التجارة الخارجية من مكتب الإحصاء الأميركي، أمس الجمعة، أن صادرات الخام من الولايات المتحدة ارتفعت لمستوى قياسي بلغ 591 ألف برميل يوميا في أبريل، من 508 آلاف في مارس.

وبلغت الصادرات لكندا 324 ألف برميل يومياً، بينما بلغت الصادرات إلى جزيرة كوراكاو 90 ألف برميل يوميا. ووصلت الصادرات إلى الباهاما 36 ألف برميل يوميا. ووفقاً للبيانات بلغت الصادرات الإجمالية أعلى مستوى مسجل منذ 1920 على الأقل.

ويأتي ارتفاع صادرات الخام لمستوى قياسي بعد نحو ستة أشهر من رفع حظر استمر عشرات السنين على الصادرات الأميركية، ومنذ ذلك الحين باع تجار ومنتجون وشركات تكرير الخام إلى مناطق منها أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا.