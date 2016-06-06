هبوط الدولار يدفع برنت للارتفاع مجددا فوق 50 دولاراً

ارتفعت أسعار خام برنت إلى 50 دولاراً للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن عززها هبوط في سعر الدولار الأميركي قد يؤدي إلى تحفيز الطلب في الوقت الذي أدى فيه استمرار الهجمات على البنية الأساسية للنفط في نيجيريا إلى قلة المعروض.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي 50.03 دولار للبرميل عند الساعة 01:39 بتوقيت غرينتش، مرتفعا 39 سنتا أو 0.8 في المئة عن آخر تسوية له.

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو واحد في المئة إلى 49.11 دولار للبرميل.

وقال تجار إن ارتفاع أسعار النفط جاء نتيجة لهبوط حاد في الدولار يوم الجمعة عندما هبطت العملة الأميركية 1.5 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات هذا اليوم.

وجاء هذا الهبوط بعد نشر بيانات ضعيفة بشأن الوظائف الأميركية أدت إلى إثارة مخاوف بشأن وضع أكبر اقتصاد في العالم ولكن يُنظر إلى هبوط الدولار على أنه يدعم زيادة الطلب في باقي أنحاء العالم لأنه يجعل واردات النفط التي يتم التعامل بشأنها بالدولار أرخص.

وقال تجار إن الهجمات المتكررة على البنية الأساسية النفطية في نيجيريا تدعم أيضا أسعار النفط.

وأدت هذه الهجمات بالفعل إلى تراجع إنتاج نيجيريا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 20 عاما.