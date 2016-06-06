مصر ترفع انتاج الغاز لـ 2.7 مليار قدم يومياً في 2019

قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن البئر الرابعة التي يجري حفرها في حقل ظهر بمنطقة شروق البحرية على سواحل مدينة بورسعيد، سوف يرفع إنتاج مصر من الغاز إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً في نهاية عام 2019.

وأوضح الوزير خلال جولة تفقدية لجهاز الحفر البحري "سايبم 10000" الذي يقوم بحفر آبار التنمية لحقل "ظهر" بمنطقة شروق البحرية على مسافة 200 كيلومتر من سواحل بورسعيد في المياه العميقة بالبحر المتوسط على عمق 4100 متر، أن أعمال حفر البئر الرابعة أوشكت على الانتهاء بعد الانتهاء من حفر الآبار الثلاثة الأولى في إطار خطة التنمية لحفر 6 آبار لوضعها على خريطة الإنتاج لبدء الإنتاج المبكر في نهاية عام 2017.

وبين "الملا" أن معدل إنتاج يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، ويصل بعد حفر واستكمال الـ14 بئراً الأخرى إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً في نهاية عام 2019 باستثمارات تقدر بحوالي 12 مليار دولار تصل إلى 16 مليار دولار على عمر المشروع.

وأشار الوزير إلى أن حفر الآبار الثلاثة الأولى أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية للغاية، وتؤكد أن الكشف ظهر في التركيب الجيولوجي الجديد الحامل للهيدروكربونات، والذي لم يتم اكتشاف الغاز فيها من قبل سواء في مصر أو في منطقة البحر المتوسط، ستكون منطقة واعدة وستؤدي إلى تحفيز الشركات العالمية لضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لاكتشافات أخرى تسهم في زيادة معدلات احتياطي وإنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

كما تفقد الوزير يرافقه المهندس محمد شيمي رئيس شركة بتروجت تقدم الأعمال بموقع المحطة البرية لمعالجة إنتاج حقل ظهر والتي تم البدء في أعمال تجهيزها في شهر مارس الماضي، ويجري تنفيذ أعمال الأساسات العميقة وتصنيع حوامل المواسير الحديدية من خلال شركة بتروجت المقاول العام للمشروع.

وأوضح الوزير أنه تم تعظيم دور شركات البترول المصرية في أعمال تنمية الحقل والتسهيلات البرية، حيث تم الاتفاق على مشاركة شركتي بتروجت وإنبي كمقاولين رئيسيين بجانب شركة سايبم الإيطالية وذلك لتعظيم المكون المحلي في أعمال تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن المشروعات القومية لمصر سوف تدفع إلى سد الفجوة الحالية بين الإنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي، حيث سيوجه إنتاجه للسوق المحلي ليظل قطاع البترول داعما رئيسيا ومحركا أساسيا في دفع عجلة الاقتصاد للأمام.