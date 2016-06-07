النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في ثمانية أشهر، اليوم الثلاثاء، بعد أن لامس الدولار أدنى مستوياته في قرابة شهر، كما تراجع إنتاج النفط النيجيري بسبب سلسلة هجمات على البنية التحتية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا خلال اليوم إلى 51.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق بلغ برنت 51.29 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 60 سنتا إلى 50.29 دولار للبرميل، مسجلة مستوى مرتفعا جديدا العام الجاري عند 50.37 وهو أعلى مستوى منذ اكتوبر.

وقال كانامي جوكون في اوكاتو شوجي للسمسرة في طوكيو: "مع بقاء برنت فوق 50 دولارا يكتسب النفط قوة دفع للصعود، مع إعادة تشغيل مصاف فرنسية أغلقت بسبب إضرابات وهجمات على خطوط أنابيب في نيجيريا".

وبدأت أعمال أولية أمس الاثنين، لاستئناف العمل في ثلاثة من مصافي النفط التابعة لشركة توتال الفرنسية، بعد أن توقف العمل فيها في إطار إضرابات على مستوى البلاد.

وزاد سعر الخام لنحو مثليه منذ يناير، حين سجل أقل مستوى منذ أواخر 2003، ويرجع الفضل في ذلك لتعطل إنتاج في كندا وفنزويلا وليبيا ونيجيريا.

وقال مصدر إن إنتاج خام بوني الخفيف في نيجيريا تراجع بما يصل إلى 170 ألف برميل يوميا، بعد هجمات على بنية تحتية لخطوط الأنابيب.