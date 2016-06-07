الفالح: خصخصة كافة محطات توليد الطاقة في 2020

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء توجه السعودية إلى خصخصة كافة محطات توليد الطاقة وتمكين القطاع الخاص باستثمار 28 مليار ريال في المناطق الأقل نموا.



وقال الفالح خلال مؤتمر صحفي في جدة لشرح أهداف برنامج التحول الوطني 2020: "المملكة ستنافس بقوة في مجال الطاقة المتجددة عالميا". وأضاف: " نعمل على تحقيق أقصى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".



وأشار الفالح إلى توجه في زيادة صادرات السلع غير النفطية 80% في برنامج التحول الوطني 2020، منوها إلى أن وجود مجمع عالمي للصناعات في رأس الخير سيوفر 180 ألف فرصة عمل.



ومن مبادرات "برنامج التحول الوطني 2020" أن تكون السعودية في مقدمة الدول المستغلة للغاز غير التقليدي.

استيراد الغاز

وقال الفالح "إن أرامكو السعودية قد تستثمر في استيراد الغاز إلى المملكة لكن الأولوية ستكون لإيجاد مصادر جديدة للغاز محليا من خلال الاستكشاف".



وأضاف الفالح خلال المؤتمر "الغاز يشكل 50% من مزيج الطاقة بالمملكة ونطمح أن يرتفع إلى 70% من كافة المصادر سواء محلية أو إذا استطعنا أن نجد مصادر للاستيراد بتكلفة منافسة."



وأضاف "أرامكو ممكن أن تستثمر لتأمين هذه المصادر من الغاز من خارج المملكة إذا احتجنا، لكن الأولوية للاستكشاف واستغلال المصادر الوطنية."

استثمارات الطاقة

وأكد الفالح إن المملكة تنوي استثمار 1.6 مليار دولار في بناء مدينة تركز على الصناعات المرتبطة بالطاقة وتقام في المنطقة الشرقية.

إلى ذلك، قال الفالح إن المملكة تنوي إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن المعادن وبناء المزيد من المدن الصناعية.



وقال الفالح في مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة التحول الوطني السعودية إن الخطة تستهدف زيادة الاستثمار في استكشاف المعادن إلى 500 مليون دولار بحلول 2020 من 50 مليون دولار.



وذكر أن المملكة تنوي بناء المزيد من المدن الصناعية في مناطق من بينها رابغ ورأس الخير وكذلك بناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير يغني البلاد عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويا ويوفر 80 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

