أعلى سعر للنفط في 8 أشهر بدعم من الصين وتعطل المعروض

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، اليوم الأربعاء، مواصلة الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة باستمرار تعثر الإمدادات من نيجيريا وبيانات قوية للطلب الصيني على الخام، وفقاً لـ "رويترز".

وأظهرت بيانات القطاع أيضا تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية أمس الثلاثاء، مما يشير إلى انحسار تخمة المعروض، في حين تعززت الأسعار أيضا بفعل تراجع الدولار الذي سجل أدنى مستوياته أمام سلة عملات اليوم.



وقال كارستن فريتش محلل السلع الأولية في كومرتس بنك: "معنويات السوق إيجابية والاتجاه العام والزخم يشيران إلى مزيد من المكاسب".



وفي الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر، حيث زاد 32 سنتا إلى 51.76 دولار للبرميل. وفي وقت سابق لامس 51.83 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 20 سنتا إلى 50.56 دولار للبرميل بعد أن بلغت 50.67 دولار في وقت سابق، وهو أيضاً أعلى مستوى في ثمانية أشهر.



وأدت سلسلة هجمات شنتها جماعة منتقمي دلتا النيجر في نيجيريا إلى تراجع إنتاج البلد المصدر للنفط إلى أدنى مستوياته في 20 عاما. وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، إن الإنتاج تراجع إلى ما بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا من 2.2 مليون برميل يوميا في مطلع العام.



في غضون ذلك، أظهرت بيانات التجارة الصينية اليوم أن واردات النفط الخام في مايو سجلت أكبر قفزة سنوية في أكثر من ست سنوات، مما عزز الآمال باستقرار اقتصاد ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.