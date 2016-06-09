النفط يسجل مستويات مرتفعة جديدة مع هبوط المخزونات

سجل النفط مستويات مرتفعة جديدة لعام 2016 أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، مدعوما بهبوط في مخزونات الخام الأميركية وتراجع الدولار وطلب قوي، لكن بعض المحللين حذروا من أن الصعود القوي للأسعار مؤخرا يبدو أنه مبالغ فيه.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 21 سنتا إلى 52.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا إلى 51.56 دولارا للبرميل .

وقال متعاملون إن الزيادات في الأسعار ترجع في معظمها إلى هبوط في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط التجارية هبطت 3.23 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 532.5 مليون برميل، مسجلة ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من ضعف الدولار الذي انخفض حوالي 2.4% أمام سلة من العملات الرئيسية منذ بداية الشهر الحالي. ويجعل تراجع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية، ومن بينها النفط أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

لكن بعض المحللين قالوا إنه توجد أيضا علامات على أن الاتجاه الصعودي لأسعار النفط مؤخرا والذي دفع عقود برنت للصعود 6% منذ بداية هذا الشهر ربما يكون مبالغا فيه.

وحذر متعاملون أيضا من زيادة مستمرة في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وآسيا.

ويقول متعاملون ومحللون كثيرون إن نطاقا من 50 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل هو سعر عادل للنفط.