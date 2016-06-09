"إيني" تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز قبالة السواحل المصرية

أعلنت شركتا إيني و بريتش بتروليوم العالميتين عن كشف مهم جديد للغاز الطبيعي في منطقة تنمية جنوب بلطيم شرق دلتا النيل في مصر.

وقدرت الشركتان احتياطيات الحقل بين 70 و80 مليار متر مكعب من الغاز.

وذكرت بريتش بتروليوم في بيان صحافي اليوم الخميس أنه تم حفر البئر بلطيم إس. دبليو-1 في مياه يبلغ عمقها 25 مترًا، ووصل عمق الحفر الإجمالي إلى 3750 مترًا، حيث تم اختراق طبقة صخور رملية عالية الجودة حاملة للغاز سمكها 62 مترًا في عصر الميسينيان.

وأعرب هشام مكاوي، الرئيس الإقليمى لللشركة في شمال إفريقيا عن سعادته بالنتائج، التي حققتها البئر ، حيث إنه يعتبر الكشف الثالث الذي يتحقق في مصر وتؤكد الاحتمالات لتكوين الميسنيان وما يحتويه من موارد غازية مهمة في المنطقة.

يذكر أن الكشف يبعد عن الشاطئ مسافة 12 كيلو مترًا، وينتج حاليا 65 ألف برميل معادل من البترول في اليوم.

وكانت الحكومة المصرية قد اعلنت في اغسطس الماضي عن تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر ويسمى "شروق" في المياه العميقة بالبحر المتوسط بمساعدة شركة إيني الإيطالية، وهو ما أعتبره خبراء أكبر إكتشاف نفطي في التاريخ.

وقالت شركة إيني في تقرير تلقاه ، وزير البترول المصري وقتها إن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كلم مربع، مضيفة أنه قد يصبح من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم.

وذكرت وزارة البترول المصرية أن الكشف الجديد تم حفره في عمق مياه 1450 مترا، ووصل إلى عمق 4131 مترا، ليخترق طبقة حاملة بالهيدروكربونات بسمك حوالي 2000 قدم من صخور الحجر الجيري تعود لعصر الميوسين، كما تضمن تركيب الكشف طبقة أعمق واعدة من العصر الكريتاوي، وسيتم حفر بئر أخرى فيما بعد للوصول إلى هذه الطبقة.

وأضافت الوزارة أن شركة إيني تدرس حالياً عدة بدائل من أجل ضغط البرنامج الزمني لتنمية الكشف ليكون في فترة زمنية أقل من المعلنة، مشيرة إلى أن الكشف هو أحد النتائج الإيجابية للاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها خلال العامين الماضيين والتي بلغت 56 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 مليار دولار