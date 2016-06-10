الاستهلاك العالمي للنفط يفوق 94 مليون برميل يومياً

أشار التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية حول سوق النفط إلى أن الطلب العالمي على النفط بلغ خلال الربع الأول من العام 2016، نحو 94.82 مليون برميل يوميا، بارتفاع 1.3% عن الربع الأول من 2015، حيث كان 93.58 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلته "الرياض".

ووفقاً لتقرير منظمة أوبك "التقرير الشهري لسوق النفط"، من المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي للنفط خلال العام الحالي إلى 94.18 مليون برميل يوميا.

وأشارت البيانات الأولية لتقرير وكالة الطاقة الدولية "تقرير سوق النفط للربع الأول 2016"، إلى تراجع في الطلب من الصين والولايات المتحدة الأميركية ومعظم أوروبا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بعد ارتفاعه بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من 2015.

وانخفض إنتاج الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" خلال شهر مارس بمقدار 90 ألف برميل يوميا إلى 32.47 مليون برميل يوميا في المتوسط، وذلك نتيجة لانقطاعات في الإنتاج من الإمارات ونيجيريا.

وبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط في العام 2015 ما يقارب 92.98 مليون برميل يوميا، بارتفاع عن الفترة المماثلة من العام السابق بحدود 1.54 مليون برميل يوميا. وخلال العام 2015، كان متوسط إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك 57.13 مليون برميل يوميا بدلا من 57.09 مليون برميل يوميا بعد المراجعة، بارتفاع عن العام السابق بمقدار 1.46 مليون برميل يوميا بدلا من 1.42 مليون برميل يوميا بعد المراجعة.

وشهد وقود السيارات طلباً قوياً في الولايات المتحدة بدعم من موسم الصيف، مما أدى إلى تحقيق هوامش جيدة لدى مصافي النفط الأميركية.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي من النفط وغيره من أنواع الوقود السائل بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في العام 2016، و1.3 مليون يوميا في العام 2017 بزيادة 0.1 مليون برميل يوميا لكلا النوعين عن التقديرات السابقة.