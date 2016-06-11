بنك أوف أمريكا: برنت بـ70 دولارا منتصف 2017

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه يتوقع أن يبلغ سعر خام النفط العالمي برنت 70 دولارا للبرميل في منتصف العام 2017.



وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام 61 دولارا للبرميل في العام القادم مع تحول سوق النفط العالمية إلى العجز، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو نحو 2.7%، عند التسوية أمس الجمعة إلى 50.54 دولار للبرميل مسجلة أكبر انخفاض لها في شهر.



وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.49 دولار أو 3%، إلى 49.07 دولار للبرميل عند التسوية مسجلة أكبر هبوط منذ مطلع أبريل.