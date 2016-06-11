خسائر حادة للنفط بـ3% مع زيادة منصات الحفر في أميركا

تراجعت أسعار النفط الخام 3%، عند التسوية في نهاية تعاملات الأسبوع بعد بيانات تظهر ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي وصعود الدولار فيما أثر على الطلب.



وتراجعت الأسهم الأمريكية أكثر من 1%، فيما دفع المستثمرين لجني أرباح من العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي قبيل عطلة نهاية الأسبوع.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو نحو 2.7%، عند التسوية إلى 50.54 دولار للبرميل مسجلة أكبر انخفاض لها في شهر.



وهبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.49 دولار أو 3%، إلى 49.07 دولار للبرميل عند التسوية مسجلة أكبر هبوط منذ مطلع أبريل.



وخلال الأسبوع ارتفع برنت بنحو 2%، وزاد الخام الأميركي بنحو 1%، مدعومين بمكاسب في الجلسات السابقة.



وقالت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر في أمريكا أضافت 3 منصات في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو بعدما أضافت 9 في الأسبوع السابق.



وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا مرتين فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط 10 منصات أسبوعيا وبإجمالي 211 هذا العام.