شركات النفط في أميركا تزيد منصات الحفر للأسبوع الثاني

قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الجمعة إن عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام هذا الأسبوع لأعلى مستوى في 11 شهرا فوق 51 دولارا للبرميل.

وقال محللون ومنتجون إن ارتفاع الأسعار فوق 50 دولاراً سيحفز الشركات للعودة للإنتاج بعد تباطؤ نشاط الحفر لنحو عامين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أضافت ثلاث منصات في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 328 انخفاضاً من 635 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.

وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفاراً في الأسبوع، وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار الخام منذ عقود.

وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا مرتين فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط عشر منصات أسبوعيا وبإجمالي 211 هذا العام.