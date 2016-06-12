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"جازبروم" الروسية تزيد إنتاجها من النفط 5% في 2016

المصدر: سان بطرسبرج - رويترز
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قال رئيس جازبروم نفط وحدة إنتاج الخام لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم إن الشركة تتوقع زيادة إنتاجها خمسة بالمئة في 2016 ليصل إلى 85-86 مليون طن من المكافئ النفطي.

وقال ألكسندر ديوكوف رئيس جازبروم نفط للصحفيين إن الشركة ستستخرج من تلك الكمية 59-60 مليون طن من النفط.

وقال إن منظمة أوبك تزعزع استقرار سوق النفط العالمية بزيادة الإنتاج.

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