"جازبروم" الروسية تزيد إنتاجها من النفط 5% في 2016

قال رئيس جازبروم نفط وحدة إنتاج الخام لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم إن الشركة تتوقع زيادة إنتاجها خمسة بالمئة في 2016 ليصل إلى 85-86 مليون طن من المكافئ النفطي.



وقال ألكسندر ديوكوف رئيس جازبروم نفط للصحفيين إن الشركة ستستخرج من تلك الكمية 59-60 مليون طن من النفط.



وقال إن منظمة أوبك تزعزع استقرار سوق النفط العالمية بزيادة الإنتاج.

