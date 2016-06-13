مخاوف اقتصادية تدفع النفط للهبوط لأقل من 50 دولاراً

هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، نتيجة زيادة المخاوف الاقتصادية في آسيا وارتفاع في الدولار الأميركي مرتبط بتلك المخاوف ما يجعل واردات الوقود بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى أكثر تكلفة.

وتراجعت التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي لأقل من 50 دولارا للبرميل مسجلة 49.89 دولار عند الساعة 0127 بتوقيت غرينتش، بتراجع 65 سنتا أو 1.29 في المئة عن سعرها عند آخر تسوية.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو أكثر من 1.5% إلى 48.29 دولار للبرميل.

وقال بنك أيه.إن.زد إن سعر النفط تراجع بسبب هبوط حاد في الاستعداد للمجازفة و"ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأميركية".

وارتفع الدولار نحو 1.3% عن مستواه المتدني في يونيو مقابل سلة من العملة الرئيسية الأخرى نتيجة احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد الآسيوي، ما أدى إلى هبوط العملات هناك.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل واردات النفط المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.