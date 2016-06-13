مصر تقترب من إنهاء حفر 6 آبار بحقل ظهر العملاق

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أن الشركات العاملة في حقل ظهر العملاق اقتربت من إنهاء حفر 6 آبار للوصول إلى باكورة إنتاج الحقل في نهاية العام المقبل.

حيث ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول، الاجتماع الدوري الثالث للجنة العليا لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع تنمية حقل "ظهر" وموقف تقدم الأعمال في ضوء البرنامج الزمني ومقارنته مع ما تم تحقيقه على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تقدم الأعمال في حفر الآبار التنموية لحقل ظهر وبرنامج عمل حفر البئر الرابعة التي أوشكت على الانتهاء في إطار خطة العمل التي تستهدف حفر 6 آبار للوصول لباكورة الإنتاج إلى مليار قدم مكعبة يومياً في نهاية عام 2017 ليرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً فى نهاية عام 2019 بعد استكمال خطة تنمية الكشف.

كما تمت متابعة موقف تقدم الأعمال في المحطة البرية لمعالجة غازات حقل ظهر، وتنفيذ الأعمال البحرية، والانتهاء من التصاميم الهندسية وتقدم أعمال شراء المهمات الخاصة بالمشروع.

ووجه الوزير المصري بالمراجعة المستمرة والمتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ المشروع بعقد اجتماعات أسبوعية للمسؤولين عن تنفيذ المشروع، ورفع تقرير يتم استعراضه في اجتماعات اللجنة العليا الدورية الشهرية.