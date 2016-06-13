"أوبك" تتوقع تقلص تخمة المعروض النفطي في النصف الثاني

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن تصبح سوق النفط العالمية أكثر توازنا في النصف الثاني من هذا العام، في الوقت الذي يساعد فيه تعطل بعض الإنتاج في نيجيريا وكندا على تقلص تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار بسرعة أكبر من المتوقع.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إن إنتاجها هبط بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 32.36 مليون برميل يوميا في مايو، بقيادة نيجيريا، وأبقت على توقعاتها بطلب موسمي أعلى على نفطها في النصف الثاني من العام وتقلص الإمدادات من خارجها.

وقالت "أوبك" في التقرير: "من المرجح أن يتقلص فائض المعروض في السوق خلال الفصول المقبلة".

وأضافت: "تعطل بعض الإنتاج في نيجيريا وكندا أدى إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق بشكل ملحوظ، وجعل العرض والطلب أكثر اتساقا مع بعضهما بعضا في وقت أقرب مما توقعه كثيرون مما دعم الأسعار".

ويشير تقرير "أوبك" إلى فائض في الإنتاج قدره 160 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2016، إذا ظلت المنظمة تضخ بمعدلات مايو.

وقالت "أوبك" إن فائض الإنتاج بلغ 2.59 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 دون تغيير عند 1.20 مليون برميل يوميا في مايو، كما أبقت على توقعاتها للطلب على نفطها في 2016 دون تغيير عند 31.49 مليون برميل يومياً.