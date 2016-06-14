10.5 مليون برميل يومياً حجم إمدادات النفط السعودي

أفاد مصدر في قطاع النفط أن إنتاج السعودية من النفط الخام بلغ 10.279 مليون برميل يومياً في مايو/أيار.

وأضاف أن إمدادات الخام إلى الأسواق بلغت 10.450 مليون برميل يومياً. وقد تختلف الإمدادات إلى السوق محلياً أو خارجياً عن الإنتاج بناء على حركة النفط من صهاريج التخزين وإليها.

وأشار إلى أن السعودية ستورّد كميات النفط الخام المتعاقد عليها بالكامل لاثنين على الأقل من المشترين الآسيويين في يوليو من دون تغيير يُذكر عن الشهر الجاري.

وأضاف أن "أرامكو السعودية" التي عرضت الشهر الماضي كميات إضافية من الخام لزبائنها في آسيا، لم تسأل الزبائن هذه المرة إذا كانوا في حاجة إلى مزيد من الخام.

إلى ذلك، توقعت "منظمة البلدان المصدرة للنفط" أوبك أن تصبح سوق النفط العالمية أكثر توازناً في النصف الثاني من العام الحالي. وأشارت في تقرير شهري إلى أن إنتاجها هبط بمعدل 100 ألف برميل يومياً إلى 32.36 مليون برميل يومياً في مايو.

ولفتت إلى أن فائض الإنتاج بلغ 2.59 مليون برميل يومياً في الربع الأول. وأبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في2016 من دون تغيير عند 1.20 مليون برميل يومياً.

إلى ذلك، نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفط إيرانية، قوله إن إنتاجها بلغ مستوياته التي كان عليها قبل فرض العقوبات على طهران.

وقال رئيس "شركة نفط الجنوب الوطنية" الإيرانية، بيغان علي بور، إن الإنتاج الحالي للشركة يبلغ 2.9 مليون برميل يومياً يجري تصدير1.6 مليون برميل منها.

في السوق، هبطت أسعار النفط نتيجة زيادة المخاوف الاقتصادية في آسيا وارتفاع الدولار الأميركي ما يجعل واردات الوقود بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى أكثر كلفة.

وتراجعت التعاقدات الآجلة لخام "برنت" إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل مسجلة 49.89 دولار بتراجع 65 سنتاً أو 1.29 % عن سعرها عند آخر تسوية. وتراجع سعر الخام الأميركي 78 سنتاً أو أكثر من 1.5 % إلى 48.29 دولار للبرميل.