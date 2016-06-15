الأكراد: مليار دولار شهرياً للاتفاق حول النفط مع بغداد

قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان، إن أكراد العراق مستعدون لإبرام اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن زيادة صادرات النفط، إذا ضمنت لهم إيرادات شهرية بقيمة مليار دولار.

وأوقفت الحكومة المركزية بالعراق في مارس، صادرات النفط عبر خط أنابيب كردي، للضغط على السلطات المحلية لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق اقتسام عائدات النفط.

وعادة تصدر شركة نفط الشمال التي تديرها الحكومة العراقية، 150 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وقال سفين دزه يي، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في مقابلة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي، أمس الثلاثاء، إن السلطات الكردية ستكون على استعداد لبيع النفط عن طريق بغداد إذا حصلت على حصة شهرية مليار دولار من الميزانية الاتحادية.