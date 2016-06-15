النفط يتراجع عن خسائره بعد تقرير المخزونات الأميركية

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت 933 ألف برميل الاسبوع الماضي لتصل إلى 531.54 مليون برميل في حين كانت التوقعات تشير الى هبوط قدره 2.3 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى ان مخزونات البنزين هبطت 2.63 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في العاشر من يونيو حزيران لتصل إلى 237.0 مليون برميل بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 200 ألف برميل.

وتراجعت اسعار عقود النفط عن معظم خسائرها بعد نشر تقرير المخزونات ليسجل خام برنت 48.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت غرينتش في حين بلغ الخام الاميركي 48.21 دولار.