هبوط النفط بفعل المخزونات الأميركية والقلق من بريطانيا

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، متجهة لتكبد خسائر للجلسة السادسة على التوالي، بعد تقرير عن انخفاض أقل من المتوقع لمخزونات النفط الأميركية وفي ظل المخاوف من الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وبحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش، هبط الخام الأميركي في العقود الآجلة 71 سنتا أو 1.5% إلى 47.30 دولار للبرميل.



ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 80 سنتا أو 1.6% ليصل إلى 48.17 دولار للبرميل.



وتهبط أسعار النفط يوميا بعد الثامن من يونيو لتفقد نحو 8% من قيمتها.



وفي الأسبوع الماضي وصل برنت لأعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، حيث لامس 53 دولارا للبرميل، في حين اقترب الخام الأميركي من 52 دولارا للبرميل بعد تعطل إمدادات من منتجين مثل نيجيريا وكندا.



وقبيل أسبوع من تصويت البريطانيين في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ظلت سوق النفط وغيرها من الأسواق رهينة استطلاعات الرأي التي أظهرت على نحو متزايد أن مؤيدي الخروج من الاتحاد بدأوا يشكلون أغلبية.



وانخفضت مخزونات الخام الأميركي في الأسبوع الماضي، لكن الانخفاض جاء أقل بكثير من المتوقع في حين هبطت مخزونات البنزين هبوطا حادا.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميريكي هبطت 933 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بما يقل عن نصف وتيرة الانخفاض التي توقعها المحللون والبالغة 2.3 مليون برميل.