النفط ينهي سلسلة الخسائر ويسجل أول ارتفاع في أسبوع

ارتفعت أسعار النفط الخام، الجمعة، للمرة الأولى في سبعة أيام مع التقاط الأسواق أنفاسها بعد المخاوف التي ثارت بشأن تأثير الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 59 سنتا أو 1.3% إلى 47.78 دولار للبرميل، بحلول الساعة ‭06:50‬ بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 3.6% في الجلسة السابقة. وتتجه عقود الخام لتكبد خسارة أسبوعية تقارب 5.5%.



وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 37 سنتا أو 0.8% إلى 46.58 دولار للبرميل. وكانت عقود الخام خسرت 3.8% في الجلسة السابقة، وانخفضت الأسعار نحو 5% منذ بداية الأسبوع.



وارتفع الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى له في شهرين، بعد تعليق حملة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل، عقب مقتل عضوة البرلمان البريطاني جو كوكس أمس الخميس، والتي كانت من أبرز مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد.



وحققت السلع الأولية مكاسب بشكل عام في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم القياسية ومن بينها مؤشر نياكي الياباني.

وكانت أسعار النفط قد سجلت أدنى مستوياتها في شهر أمس الخميس، في سادس جلسة على التوالي من الخسائر، بفعل مخاوف من اضطرابات اقتصادية عالمية إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات للنفط منذ أوائل يناير، عندما هبطت الأسعار سبع جلسات على التوالي إلى أدنى مستوياها في 12 عاماً، دون 30 دولارا للبرميل بفعل المخاوف من تخمة نفطية عالمية.

لكن في هذه المرة فإن قوة الدولار تضرب عقود النفط وغيره من السلع الأولية، وسط تكنهات بأن بريطانيا قد تصوت لصالح إنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وتراجع النفط عن بعض خسائره مع صعود الجنيه الإسترليني، لكن الأسعار هوت مرة أخرى أثناء التعاملات اللاحقة على التسوية، لتصل إلى مستويات منخفضة جديدة للجلسة.

وسجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية، ثم تراجع بفعل صعود الإسترليني مع تعليق بريطانيا حملتها للاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد مقتل نائبة بالبرلمان.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.78 دولار أو ما يعادل 3.6%، لتسجل عند التسوية 47.19 دولار للبرميل. وفي التعاملات اللاحقة على التسوية واصلت التراجع لتصل الى 46.94 دولار وهو أدنى مستوى منذ 12 مايو، بحسب "رويترز".

وخسر برنت حوالي خمسة دولارات أو حوالي 10%، على مدى الجلسات الست الماضية. وقبل ذلك كان سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند حوالي 53 دولارا للبرميل بفعل تعطلات للإمدادات من نيجيريا وكندا.

وانخفضت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق 1.80 دولار أو 3.8% لتبلغ عند التسوية 46.21 دولار للبرميل. وواصلت التراجع في التعاملات اللاحقة على الإغلاق لتهبط إلى 45.91 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 13 مايو.

وتأثرت أسعار النفط سلبا أيضا جراء بيانات مخزونات الخام الأميركية التي صدرت أمس الأربعاء، وأظهرت تراجعا أقل من المتوقع في حجم المخزونات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام الأميركية هبطت 933 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بما يقل عن نصف وتيرة الانخفاض التي توقعها المحللون والبالغة 2.3 مليون برميل.