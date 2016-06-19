إيجاس: مصر تستهدف استيراد ما بين 110 و120 شحنة غاز

قال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اليوم الأحد إن بلاده تستهدف استيراد ما بين 110 و120 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2017.

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية. وتستورد مصر حاليا ما بين مليار و1.1 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز المسال بتكلفة بين 250 مليونا و300 مليون دولار شهريا.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "نستهدف العام المقبل استيراد ما بين 110 و120 شحنة من الغاز المسال للوفاء باحتياجات البلاد من الغاز.

"سنطرح عدة مناقصات خلال العام القادم لاستيراد الشحنات المطلوبة من الغاز المسال."

وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. ويبلغ إنتاج البلاد حاليا من الغاز الطبيعي نحو 3.9 مليار قدم مكعبة يوميا.

وبعد أن كانت مصر في يوم من الأيام بلدا مصدرا للطاقة أصبحت مستوردا خالصا في السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة الاستهلاك. ومن المفترض أن يؤدي عدد كبير من الاتفاقات الجديدة إلى تعزيز الإنتاج ويسمح للبلاد بالتوقف عن الاستيراد بحلول 2020، بحسب ما قالته وزارة البترول في وقت سابق من هذا العام.