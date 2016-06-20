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النفط يواصل ارتفاعه مع انحسار المخاوف بشأن الـBrexit

المصدر: طوكيو - رويترز
منصة للنفط
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واصل النفط ارتفاعه في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين بعد أن ساعد هبوط الدولار وتراجع المخاوف بشأن احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في دعم النفط الخام.

وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس 34 سنتا إلى 49.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0235 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 1.98 دولار أو 4.2 في المئة إلى 49.17 دولار.

وارتفع سعر خام نايمكس تسليم يوليو تموز 44 سنتا إلى 48.42 دولار بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 1.77 دولار أو 3.8 في المئة.

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#نفط, #طاقة, #أسواق, #أوبك, #الاتحاد الأوروبي

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