صادرات النفط السعودية تهبط إلى 7.444 مليون برميل بإبريل

تراجعت صادرات النفط الخام السعودية في إبريل الفائت رغم ارتفاع مستويات الإنتاج في حين استخدم مزيد من الخام داخليا لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب المتنامي من مصافي التكرير المحلية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين تراجع صادرات الخام في ابريل إلى7.444 مليون برميل يوميا من 7.541 مليون برميل يوميا في مارس.



وبحسب الأرقام، أنتج أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وأكبر عضو في أوبك 10.262 مليون برميل يوميا في ابريل مقارنة مع 10.224 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.



وتراجعت مخزونات الخام المحلية للسعودية إلى 290.858 مليون برميل في ابريل من 296.659 مليون برميل في الشهر السابق حسبما أفادته الأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة.



وكانت مخزونات النفط بلغت مستوى قياسيا مرتفعا في أكتوبر من العام الماضي عندما سجلت 329.430 مليون برميل لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.



وعالجت المصافي المحلية 2.510 مليون برميل يوميا من الخام مقارنة مع 2.574 مليون برميل يوميا في مارس في حين زادت صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى 1.524 مليون برميل يوميا في ابريل من 1.341 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.



وأظهرت بيانات المبادرة زيادة كميات النفط المستخدمة لتوليد الكهرباء في ابريل إلى 501 ألف برميل يوميا من 397 ألف برميل يوميا في مارس.