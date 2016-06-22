برنت فوق 51 دولارا بعد هبوط جديد للمخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، ولحق الخام الأميركي بخام برنت فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل بعد بيانات من معهد البترول الأميركي أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي لأقرب استحقاق 28 سنتا أو ما يعادل 0.56% إلى 50.13 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة قفز الخام الأميركي إلى 50.54 دولار، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها فوق 50 دولاراً منذ العاشر من يونيو.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51.06 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة ثلاثة سنتات إلى 50.62 دولار.

وقال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت بمقدار 5.2 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 17 يونيو أو ما يعادل ثلاثة أضعاف الانخفاض الذي توقعه محللون شملهم استطلاع لرويترز والبالغ 1.7 مليون برميل.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأميركية بياناتها الرسمية للمخزونات، اليوم الأربعاء.

ويبقى التوتر في الأسواق بشأن نتيجة الاستفتاء الذي ستجريه بريطانيا، غدا الخميس، على عضويتها في الاتحاد الأوروبي مع إظهار استطلاعات الرأي فارقا ضئيلا بين المعسكر المؤيد "للبقاء" والمعسكر المؤيد "للخروج"من الاتحاد البالغ عدد أعضائه 28 دولة.