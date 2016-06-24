روسيا تتوقع حدوث تقلبات في سوق النفط بعد Brexit

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي تيكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، قوله اليوم الجمعة إن وزارة الطاقة تتوقع زيادة تقلبات أسعار النفط في الأمد القريب، بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتابع تيكسلر: "بإضافة ذلك إلى عوامل سلبية أخرى فإن أسعار النفط قد تشهد هبوطاً كبيراً".

وأضاف أنه لا يرى حاجة لاتخاذ كبار منتجي النفط أي إجراء بسبب خروج بريطانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف قوله اليوم الجمعة، إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي زاد من تقلبات أسواق السلع الأولية وهو ما يثير قلق موسكو.



وذكر ميدفيديف أن نتيجة الاستفتاء ليست مهمة لبريطانيا فحسب، بل ستؤثر أيضا على الاقتصاد العالمي والاتحاد الأوروبي.



وأضاف أن روسيا تحتاج لتحليل جميع تداعيات خروج بريطانيا واتخاذ إجراءات تصب في صالح اقتصادها.