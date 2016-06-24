الصدمة تلف أسواق النفط.. برنت يهوي 6% في جلسة واحدة

هبطت أسعار النفط أكثر من 6% اليوم الجمعة، بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي، ما أثار حالة من الغموض الشديد في السوق وعرقل الجهود الأوروبية الرامية لتعزيز الوحدة.



واضطربت أسواق المال لأشهر بسبب المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك على استقرار أوروبا، لكن من الواضح أنها لم تكن تأخذ في الحسبان خطر التصويت لصالح الخروج.



ونزل الدولار عن 100 ين للمرة الأولى منذ نوفمبر 2013، في حين تكبد الجنيه الإسترليني أكبر خسائره في الذاكرة الحية.



وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2.70 دولار إلى 48.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، بينما نزل الخام الأميركي 2.65 دولار إلى 47.46 دولار للبرميل.



وفي وقت سابق، هبط الخامان أكثر من ثلاثة دولارات أو ما يربو على 6% في العقود الآجلة، ليسجلا أكبر خسائرهما اليومية منذ 18 أبريل، حين فشل اجتماع لكبار منتجي النفط في التوصل لاتفاق على تثبيت الإنتاج.