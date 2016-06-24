مصفاة جديدة في الصين سترفع وارداتها من الخام بأكتوبر

تسعى "بتروتشاينا" ثاني كبرى شركات التكرير الحكومية في الصين إلى بدء تشغيل مصفاة جديدة في جنوب غربي البلاد في أكتوبر، بعد عدة تأخيرات بما سيزيد واردات البلاد من الخام الآخذة في النمو بالفعل.

وستكون مصفاة أنينج البالغة طاقتها الإنتاجية 260 ألف برميل يوميا في إقليم يوننان أول محطة تكرير صينية كبرى تبدأ الإنتاج في نحو عامين، وسط تراجع طاقة التكرير الجديدة التي تضيفها شركات الطاقة الحكومية نتيجة تقلص الأرباح جراء هبوط أسعار النفط.

وارتفعت واردات الخام إلى الصين ثاني أكبر مشتر في العالم بنسبة 16% أو ما يزيد على المليون برميل يوميا في الأشهر الخمسة الأولى من 2016، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة أسرع نمو في أكثر من عشر سنوات.