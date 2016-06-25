الفالح: السعودية سترفع المحتوى المحلي بالنفط لـ70%

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م. خالد الفالح، أن رؤية السعودية 2030 تسعى بالنسبة لقطاع المعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز إلى زيادة المحتوى المحلي من 35 % إلى 70 % خلال الأعوام الـ5 المقبلة، وهي المبادرة التي توفر فرصاً كبيرة للشركات الأميركية للاستثمار في المملكة.

واستعرض الفالح أمام اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأميركي في نيويورك رؤية المملكة 2030، مؤكدا أهمية المحافظة على مكتسبات قطاع الطاقة والمضي في تنويع الاقتصاد ورفع نسبة الدخل من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الترفيه، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية.

وشارك الفالح باجتماع مجلس الأعمال الذي عقد بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية، وشارك باجتماع المجلس كل من وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي والمستشار في الديوان الملكي د.محمد الجاسر.

واشار الفالح إلى ان المملكة ستقوم ببناء قوى جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال التعليم، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشروعات الأعمال، بجانب التزامها ببناء البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع لدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية والأنشطة الصناعية والتجارية المتقدمة. بعد ذلك انضم الوزراء لورش عمل خاصة مع رجال الأعمال السعوديين والأميركيين، لمناقشة تفاصيل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

عبدالله بن جمعة

من جهته قال رئيس مجلس الإدارة المشارك في مجلس الأعمال السعودي الأميركي عبدالله بن صالح بن جمعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن اجتماع نيويورك تميّز بتزامن انعقاده مع إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، المعززة لعهد جديد في حركة الاستثمار المتبادلة بين المملكة وأميركا.

وأوضح أن لقاء رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأميركيين في نيويورك يأتي تتويجا للنتائج الإيجابية المثمرة لزيارة سمو ولي ولي العهد للولايات المتحدة التي طرح خلالها رؤية المملكة 2030 الواعدة، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وذكر أن لقاء رجال الأعمال من البلدين مع وزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ود. محمد الجاسر، زاد من مستوى النقاش حول إيجاد فرص استثمارية بين الجانبين تدعم مسيرة العلاقات بين المملكة وأميركا في مجال الاستثمار، وترسم لها مستقبل جديد مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.