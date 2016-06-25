النفط يخسر 5 % بعد خروج بريطانيا من "الأوروبي"

هبطت أسعار النفط خمسة بالمئة عند التسوية بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي، أثار موجة كبيرة من العزوف عن المخاطر والبحث عن استثمارات آمنة مثل الدولار الأميركي.

واضطربت أسواق المال لأشهر بسبب المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد، وتأثير ذلك على استقرار أوروبا لكن من الواضح أنها لم تكن تأخذ في الحسبان بالكامل خطر التصويت لصالح الخروج.

وقفز مؤشر الدولار حوالي اثنين بالمئة مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر تشرين الأول 2008 بينما هوى الاسترليني لأدنى مستوى له في 31 عاما بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان يؤيد البقاء في الاتحاد إنه سيتنحى بحلول أكتوبر تشرين الأول.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 4.9 بالمئة أو 2.50 دولار إلى 48.41 دولار للبرميل عند التسوية بعدما هبط ستة بالمئة في وقت سابق إلى 47.54 دولار.

وخسر الخام الأميركي خمسة بالمئة أو 2.47 دولار ليهبط إلى 47.64 دولار للبرميل عند التسوية. وهذه أكبر خسارة يومية له منذ فبراير شباط.

كانت خسائر الخامين أقل بكثير خلال الأسبوع بأكمله حيث هبط برنت 1.5 بالمئة وخسر الخام الأميركي 0.7 بالمئة.