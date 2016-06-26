غازكو: تعبئة 200 مليون لتر من الغاز بالربع الأول

قالت شركة الغاز والتصنيع الاهلية إنها أتمت تعبئة ما يزيد عن 200 مليون لتر غاز للعملاء في جميع مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري وهو ما يقارب نصف ما تم تعبئته خلال عام 2015 كاملا. حيث كانت الشركة قد أتمت تعبئة 500 مليون لتر من الغاز خلال عام 2015 وأكثر من ربع مليون رحلة.

ويرجع سبب تحقيق الارتفاع بحسب الاحصائيات لعام 2016م مقارنة بالأعوام السابقة لزيادة في مستويات الطلب على التعبئة، ونتيجة لارتفاع معدلات الطلب على خزانات الغاز في جميع مناطق المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن غازكو توفر من خلال فروعها في جميع مناطق المملكة خزانات الغاز فوق سطح الأرض بسعات مختلفة: 450 لتر, 1000 لتر, 2000 لتر, 4000 لتر, 7000 لتر كما وفرت خلال العام المنصرم سعات متعددة من خزانات الغاز المدفونة شملت سعة : 1000لتر , 1750 لتر, 5000 لتر.