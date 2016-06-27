الانفصال البريطاني يجر النفط لخسائر بأكثر من 5%

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة هبوطها الحاد بعد أن أدى تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى هبوط حاد في الأسواق العالمية يوم الجمعة.

وهبطت التعاقدات الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 48.26 دولار للبرميل، اليوم الاثنين، بعد هبوطه عند الإغلاق يوم الجمعة 2.50 دولار أو 4.9% إلى 48.41 دولار.

وهبط الخام الأميركي 25 سنتا إلى 47.39 دولار للبرميل بعد هبوطه عند الإغلاق يوم الجمعة 2.47 دولار أو 4.9%.

وواجهت أسعار النفط ضغوطا مع هبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ واحد وثلاثين عاماً، وخسارة الأسواق العالمية أكثر من تريليوني دولار من قيمتها السوقية.

وأشار محللون إلى أن أساسيات السوق لا تسمح بانهيار أسواق النفط، إلا أن الضغوط على الأسعار ستستمر حتى تستقر أسواق الأسهم.