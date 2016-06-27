إيران تطرح المرحلة الأولى من عقود النفط الجديدة

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن طهران ستطرح المرحلة الأولى من عقود جديدة للنفط والغاز للشركات العالمية هذا الصيف، وستشمل بين 10 و15 حقلا، وذلك بحسب ما ورد في موقع معلومات وزارة النفط (شانا).

ويعد عقد النفط الإيراني الجديد حجر الزاوية في خطة إيران لزيادة إنتاج النفط الخام لمستوى ما قبل فرض العقوبات عليها إلى 4 ملايين برميل يوميا.

وتحتاج إيران، عضو في منظمة أوبك، تمويلا أجنبيا يصل إلى 200 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.

وتأجل إطلاق الخطة عدة مرات نتيجة الاعتراض على أي اتفاق قد ينهي نظام إعادة الشراء المعمول به منذ أكثر من 20 عاما، والذي يمنع الشركات الأجنبية من تسجيل احتياطات أو تملك أسهم في الشركات الإيرانية.

وأشار زنغنه إلى أن الحكومة ستقر المسودة النهائية خلال فترة قصيرة بعد إدخال بعض التعديلات إرضاء للشركات الأجنبية ومنتقدي العقود.

ولفت زنغنه إلى أن العقود تم تعديلها بحيث تتيح لإيران تطوير حقول النفط والغاز، سواء بنظام إعادة الشراء أو أي طريقة أخرى.

وقالت شركات النفط الكبرى إنها ستعود للعمل في إيران إذا أجرت تغييرات كبيرة في عقود إعادة الشراء التي ترجع للتسعينيات، وقالت عنها شركات مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية، إنها لا تجلب لهم أي مكاسب ولا حتى تكبدهم خسائر.