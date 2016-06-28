أسعار النفط تعود للارتفاع على وقع إضراب محتمل بالنرويج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبل إضراب متوقع في النرويج ينذر بخفض الإنتاج في أكبر دولة منتجة للخام في غرب أوروبا، على الرغم من أن قرار بريطانيا التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ما زال يضغط على الأسواق.

وقد يبدأ نحو 755 عاملا نرويجيا في سبعة حقول للنفط والغاز إضرابا عن العمل اعتبارا من يوم السبت المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأجور قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة، وهو الأمر الذي سيؤثر على إنتاج البلاد من الخام.

ويستضيف وسيط حكومي جولة أخيرة من المحادثات الإلزامية في 30 من يونيو والأول من يوليو، سعياً لتجنب إضراب قد يبدأ في اليوم التالي.

وتمثل الحقول التي سيشملها الإضراب 18% من إنتاج النفط في النرويج، وما يزيد قليلا عن 17% من إنتاج الغاز الطبيعي، وفق حسابات "رويترز".

وبلغ إجمالي حجم إنتاج النفط نحو 285 ألف برميل يومياً، في أول أربعة أشهر من هذا العام، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 48.5 مليون متر مكعب يومياً.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة في لندن على ارتفاع بنحو 1.5% أو ما يعادل 70 سنتا عند 47.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بواقع 78 سنتا أو 1.68% إلى 47.11 دولار للبرميل.