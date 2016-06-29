مخزونات الخام الأميركية تتراجع بـ3.9 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة تراجعا حادا على مدى الأسبوع المنتهي في 24 يونيو مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج، في حين انخفضت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 3.9 مليون برميل إلى527.7 مليون، بينما توقع المحللون تراجعها 2.4 مليون برميل. يأتي ذلك عقب تراجع بأكثر من خمسة ملايين برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.2 مليون برميل.

وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 396 ألف برميل يوميا.

وانخفضت مخزونات البنزين 416 ألف برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادتها 58 ألف برميل.