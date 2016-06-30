اندماج IPIC ومبادلة يخلق كيانا ينتج النفط أكثر من ليبيا

سيولد الاندماج المرتقب بين الذراعين الاستثماريتين للصندوق السيادي في أبوظبي، وهما الاستثمارات البترولية الدولية IPIC و"مبادلة" للتنمية، كياناً عالمياً في قطاع الطاقة ينتج نفطاً يزيد عن إنتاج ليبيا وبأصول تتفوق على أصول عملاق النفط ConocoPhillips، بحسب تحليل لوكالة "بلومبيرغ".

ويصل إجمالي أصول الشركتين إلى 135 مليار دولار، فيما تبلغ ديونُهما 42 مليار دولار، مقارنة مع أصول ConocoPhillips البالغة 97 مليار دولار.

وتنتج مبادلة من خلال MUBADALA PETROLEUM ذراعها المتخصص بالنفط والغاز، 411 ألف برميل من النفط المكافئ، وهو ما يتجاوز إنتاج ليبيا أصغر أعضاء "أوبك"، التي أنتجت 250 ألف برميل من النفط يومياً في مايو.

من جانبها، تمتلك IPIC مصفاة التكرير الإسبانية Cia Espanola de Petroleos، القادرة على تكرير 520 ألف برميل من النفط يوميا. كما تمتلك 21% من مصفاة Cosmo Oil اليابانية القادرة على تكرير 100 ألف برميل يوميا.