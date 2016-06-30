غولدمان: عودة الإنتاج النيجيري قد تضغط على أسعار النفط

قال بنك غولدمان ساكس، إن أسعار النفط قد لا تستطيع المحافظة على مستويات الخمسين دولارا للبرميل في النصف الثاني، كما توقع مسبقا، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع إنتاج النفط النيجيري مع استمرار الهدنة بين المسحلين والحكومة النيجيرية.

لكن تقرير غولدمان ساكس أشار إلى أن مستقبل الإنتاج النيجيري يبقى غامضا، وسط غياب اتفاقية نهائية لوقف النار، فيما توقعت الحكومة عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة في نهاية الشهر المقبل.

وقد رجح التقرير أن يبقى الإنتاج منخفضا بواقع ثلاثمئة وخمسين ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام، مضيفاً أنه إذا وصل تعطل الإمدادات إلى الحد الأقصى أي مليون ومئة ألف برميل يوميا، ستفوق أسعار النفط مستويات الخمسين دولارا.

وقد ساهمت التوترات السياسية في نيجيريا بزيادة الأسعار، حيث تراجع إنتاجها إلى مليون وثلاثمئة وسبعين ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ عام ثمانية وثمانين، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.