هبوط صادرات إيران النفطية مع تقليص استيراد كوريا للخام

قال مصدر مطلع على خطط بيع النفط الإيراني إن صادرات البلاد من الخام ستنخفض في شهر يوليو عن المستويات المحققة في يونيو، في الوقت الذي تنافس فيه إيران المملكة العربية السعودية والعراق على الحصة السوقية.

وتوقع المصدر أن تنخفض الصادرات إلى نحو 2.14 مليون برميل يوميا في يوليو، مقارنة بـ 2.31 مليون برميل يوميا في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2012.

ويرجع الانخفاض لعدة أسباب أبرزها تقلص صادرات المكثفات حيث خفضت كوريا الجنوبية مشترياتها من الخام الخفيف فائق الجودة.

وزادت صادرات إيران النفطية إلى نحو المثلين منذ ديسمبر الماضي وهو آخر شهر قبل رفع العقوبات التي كانت تستهدف برنامج طهران النووي.

وستتجاوز الصادرات مليوني برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي في يوليو المقبل.

وأشار المصدر إلى أن شحنات النفط الإيراني إلى آسيا في يوليو ستكون مماثلة للشهر الجاري وتبلغ 1.63 مليون برميل يوميا. ووصلت الشحنات لأعلى مستوى منذ بداية العام في أبريل عند 1.71 مليون برميل يوميا.

وستكون الشحنات إلى الصين - أكبر مستهلك للنفط الإيراني - أكثر بقليل من654 ألف برميل يوميا في يوليو بزيادة 50 ألف برميل يوميا عن يونيو. بينما ستحصل الهند على 480 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ مارس.

أمّا الشحنات إلى كوريا الجنوبية فستكون أقل من نصف مستوى الشهر الجاري أي نحو190 ألف برميل يوميا. ومن المقرر أن تحصل اليابان على 235 ألف برميل يوميا.