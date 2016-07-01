النفط دون 50 دولاراً مع عودة التركيز على تخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع عودة المستثمرين إلى التركيز على تخمة المعروض في ظل انتعاش الإنتاج في نيجيريا وكندا، ووصول إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مستوى قياسي مرتفع في يونيو.

ورغم الخسائر التي تكبدها النفط يوم الجمعة، تتجه أسعار الخام لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، بعدما شهدت السوق موجة صعود هذا الأسبوع بدعم من شراء قوي عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 49.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 25 سنتا ليصل إلى 48.08 دولار للبرميل.