تراجع صادرات النفط العراقية مع ارتفاع الاستهلاك المحلي

قال مسؤول بشركة "نفط الجنوب" الحكومية، اليوم الجمعة، إن متوسط صادرات الخام العراقية من الموانئ الجنوبية انخفض في يونيو مع ارتفاع الاستهلاك المحلي بسبب الإقبال على استخدام أجهزة تكييف الهواء في الصيف.

وذكر المسؤول أن معدل التحميل من مرافئ النفط في جنوب العراق المطلة على الخليج بلغ 3.175 مليون برميل يوميا بالمتوسط في يونيو، مقارنة مع 3.2 مليون برميل يوميا في مايو.

وأضاف أن إمدادات الخام إلى مصافي النفط المحلية زادت مع استهلاك مولدات الكهرباء المزيد من الوقود، لمواكبة معدلات استخدام أجهزة تكييف الهواء.

وتنتج المنطقة الجنوبية معظم النفط الخام في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتصدر حكومة إقليم كردستان العراق في شمال البلاد حوالي 500 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب ممتد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، ولكن بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد التي تشرف على مبيعات الخام من الجنوب.