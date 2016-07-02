تراجع كفاءة استخدام الطاقة يرفع الاستهلاك بنسب قياسية

سجلت أسواق الطاقة المزيد من الارتفاعات على أحجام الاستهلاك دون ضوابط أو قيود عملية، بعيداً عن ارتفاع المعروض من النفط والذي يدفع في كثير من الأحيان إلى ارتفاع حجم الاستهلاك الإنتاجي وغير الإنتاجي.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، أن قطاعات الطاقة حول العالم باتت تسجل المزيد من المؤشرات المتناقضة والمتعارضة فيما بينها، حيث يسجل قطاع الطاقة المتجددة ارتفاعاً غير مسبوق على حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، في الوقت الذي يسجل فيه قطاع الطاقة التقليدية ارتفاعاً على الإنتاج وارتفاعاً على أحجام الاستهلاك، والتي وصلت إلى مستوياتها الأعلى على الإطلاق.

فيما تقف الأسعار متعارضة مع أهداف كافة المنتجين والمنتجات من الطاقة، في المقابل فإن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سجلت ارتفاعا ملموسا في نهاية العام 2015، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2014.

وقد سجل إنتاج النفط حول العالم ارتفاعاً بواقع 2.8 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع انتاج الولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى تحسن الانتاجية لدى بقية الدول حول العالم لتحتل الولايات المتحدة المركز الاول بإنتاج 12.7 مليون برميل يوميا تلتها السعودية بإنتاج 12 مليون برميل.

وبين التقرير أن كافة الضغوط والعقبات القائمة لدى أسواق الطاقة وأسواق المنتجين والمؤشرات الرئيسية للاقتصاد العالمي جميعها ترجح كفة سلبية رفع الانتاج على أسواق الطاقة والأسعار السائدة، في حين يلاحظ أن الزيادة في الاستهلاك جاءت أقل من الزيادة المسجلة على الإنتاج.

وبالتالي فإن الأسواق تراوح مكانها ولا تستطيع مغادرة نطاقات الضعف والتذبذب وعدم التماسك أمام كافة التطورات المالية والاقتصادية من كافة الاحجام والمصادر، مع الاشارة هنا إلى أن أسواق الطاقة تتجه نحو تسجيل المزيد من التقلبات والارباك نتيجة الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها غالبية دول العالم.

وتزداد مخاطر ارتفاع الاستهلاك كلما تركز الاستهلاك لدى الدول النامية والدول الاقل كفاءة في الاستهلاك والتي تنعدم لديها الاليات والخطط العملية لضبط الاستهلاك على المدى المتوسط وطويل الأجل.

وأوضح التقرير أن الهند جاءت في المرتبة الاولى في ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة بنهاية العام الماضي وبنسبة زيادة وصلت إلى 8.1 مقارنة بين الدول العشر الاكثر استهلاكا للطاقة حول العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة الامريكية بالمرتبة الاولى بواقع 19.4 مليون برميل يوميا، تلتها الصين بواقع 12 مليون برميل، وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بواقع 4.16 مليون برميل.

ويزداد الأمر خطورة على أسواق الطاقة كلما ارتفع الاستهلاك لدى الدول الأقل كفاءة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على وضع آليات وخطط من شأنها ضبط الاستهلاك على المدى المتوسط والطويل، فيما تأتي مخاطر ارتفاع الاستهلاك لدى الدول الاكثر كفاءة تبعاً لانعكاسات ذلك على حالة الاستنزاف للموارد التي تتعرض لها الدول المنتجة للنفط وحالة ارتفاع الاستهلاك غير الانتاجي حول العالم ككل.